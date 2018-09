Rosenfeld Auch Bibel befasst sich mit Heilung

Bei einem längeren Aufenthalt in Malawi stellte die Theologin und Medizinerin ebenfalls die Frage nach der Interpretation von Gesundheit. Dort werde aber neben der körperlichen Gesundheit der Begriff ergänzt mit Frieden in der Familie und mit Gott. Auch beim Blick in die Bibel sei die Heilung auf das Ganze bestimmt und nicht nur auf die körperliche Gesundheit. Beate Jakob untermauerte einige Beispiele ihren Aussagen und erinnerte daran, dass Gott seine heilsame Zusage an alle Menschen gebe, an Gesunde und Kranke.