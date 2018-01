Rosenfeld Arthur Huber für 60 Jahre Kolping-Mitgliedschaft geehrt

Huber war viele Jahre der Verantwortliche für die Senioren im Bezirk und organisierte etliche Ausflüge. Haid und Kolping-Präses Diakon Franz Haueisen überreichten dem Geehrten Urkunde und Präsente.

Eine weitere Ehrung ging an Jürgen Bisinger, welcher der örtlichen Kolpingsfamilie bereits 50 Jahre angehört. In Abwesenheit nahm Reinhard Haid die Ehrung vor. Ebenfalls gingen Glückwünsche an das Gründungsmitglied Robert Schreiner. Er feierte vor kurzem seinen 80. Geburtstag. Schreiner gehört der Kolpingsfamilie seit mehr als 60 Jahren an und ist als einziges Gründungsmitglied noch aktiv mit dabei.

Bei seinem Rückblick nannte Haid die Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Gerne erinnere man sich an die Waldbegehung mit Revierförster Lukas Sander. Mal mehr, mal weniger sei man zufrieden mit dem Besuch der Vortragsabende. Auf dem Programm standen Schutz vor Einbrechern, Aktuelles aus der Fahrschule und Patientenverfügung. Der Vorsitzende bedankte sich bei allen Helfern und wies auf den Besinnungstag am Sonntag, 4. März, hin. Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche wird es einen Vortrag mit Johannes Holdt in der Festhalle geben.