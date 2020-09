Rosenfeld Arbeiter stürzt in Treppenschacht

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 14.15 Uhr bei Bohrarbeiten in einem Treppenhaus mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Beim Aufprall auf den Betonboden zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Warum der Mann stürzte, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.