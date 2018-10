Rosenfeld App statt Zetteln und Aushängen

Cindy Welte setzt die "Kita Info App" des Startup-Unternehmens StayInformed in Merzhausen bei Freiburg ein. Anders als bei Nachrichtendiensten wie WhatsApp und "sozialen Medien" wie Facebook werden die persönlichen Daten der Eltern laut Welte nicht kommerziell verwendet, sondern auf einem eigenen, geschützten Server gespeichert. Somit sei dem Datenschutz Rechnung getragen. Vor allem sieht sie eine Einsparung an Zeit, Papier und Druckerkosten, wenn nicht jede Mitteilung mehr ausgedruckt und kopiert werden muss. Bei den Eltern sei die App auf Anklang gestoßen, berichtet sie: "99 Prozent machen mit."

Die Kosten für die App amortisieren sich nach ihren Angaben fast vollständig durch Materialeinsparungen. Das Team im evangelischen Kindergarten freue sich gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde Leidringen über diese Arbeitserleichterungen.

Die App ersetze in keiner Weise das persönliche Gespräch zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften, das einen höheren Stellenwert habe, so die Leiterin. Jedoch helfe die App den Eltern, besser und direkter informiert zu sein, wenn sie wissen wollten, was ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebe.