Rosenfeld Andrea Maaß löst Jutta Holweger-Hölle ab

Zur neuen Vorsitzenden wurde Andrea Maaß gewählt. Auch Ulrich Rühle, der das Amt des Kassenprüfers innehatte, stellte sein Amt zur Verfügung und wurde von Holweger-Hölle mit einem Präsent verabschiedet. Seinen Posten übernimmt Undine Ingenpaß. Rühle hob in seinen Abschiedsworten die große Bedeutung des Progymnasiums für die Region hervor.

Der Verein besteht seit nunmehr 30 Jahren und unterstützt die Schule auf vielfältige Art und Weise. So wurden im vergangenen Jahr die Studienfahrt in die Normandie bezuschusst, T-Shirts mit dem Logo des Progymnasiums angeschafft und ein Beitrag zum Kennenlernwochenende der Klassen 5 gewährt. Auch der schuleigene Hausaufgabenkalender wurde wieder mit Unterstützung des Vereins gedruckt.

Ziel des Vereins ist es, das Progymnasium bestmöglich zu unterstützen, um Schülern und Lehrkräften eine optimale Lernumgebung in familiärer Atmosphäre zu bieten. Das offene und freundliche Miteinander, das seit Jahrzehnten an der Schule gelebt wird, trägt nach Vereinsangaben wesentlich zum guten Ruf der Schule über das eigentliche Einzugsgebiet hinaus bei. Der Förderverein unterstützt die Schule in ihrem Bestreben, den Alltag aller Beteiligten friedvoll und gemeinschaftlich zu gestalten, indem regelmäßig Streitschlichter in den verschiedenen Klassenstufen ausgebildet werden.