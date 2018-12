Paul Pinguin, Maskottchen des Schwarzwälder Kinderboten, ist der Star gewesen beim Besuch der Viertklässler an der Iselin-Schule. Gekommen war er mit Kinderbote-Projektleiterin Simone Heinzelmann, die den Schülern Fragen rund ums Thema Zeitung und Journalismus ausführlich beantwortete. Bei einem Quiz zeigten die Viertklässler, wie gut sie in den vergangenen Wochen beim Lesespaß-Projekt von Schwarzwälder Bote und Sparkasse Zollernalb Zeitung gelesen haben. Dann durften sie ihre Lehrerin Jacqueline Braun interviewen. Zum Abschied knuddelten sie Pinguin Paul noch mal und nahmen ihre Lese-Diplome in Empfang. Foto: Heinzelmann