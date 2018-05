Rosenfeld Alle Vereine ziehen an einem Strang

Rosenfeld-Isingen. Viele Fußballmannschaften vom Kleinen Heuberg und aus dem Umkreis treffen sich jährlich zu einem Fußballturnier, um den Pokalsieger zu ermitteln. In diesem Jahr übernehmen die Sportfreunde Isingen die Organisation des seit vielen Jahrzehnten ausgetragene Turniers. Den Rahmen bilden die im März eingeweihte Eschwaldhalle und das schön gepflegte Sportgelände in Isingen. Also die allerbesten Voraussetzungen, um eine Festwoche zu planen.

Die Sportfreunde übernehmen den Fußballbereich. Mit dabei sind die Ortschaftsverwaltung und die Kirchengemeinde sowie der Posaunenchor. Alle Vereine wirken mit, sei es der Liederkranz, der Obst- und Gartenbauverein oder die Molkekärkälble. Mit dabei ist auch die Feuerwehrabteilung Rosenfeld.

Der Auftakt findet am Donnerstag, 12. Juli, statt. Am ersten Festtag werden die Fußballspiele um 18.30 Uhr beginnen. Dann stellen sich die vielen Abteilungen des Breitensports der Sportfreunde Isingen vor. Am Freitagabend beginnen die Fußballspiele um 18.15 Uhr. In der Eschwaldhalle wird der Gospelchor "Hearts and Souls" ab 20.30 Uhr auftreten. Am Samstagmorgen beginnen die Fußballspiele bereits um 9 Uhr. Ab 16 Uhr sind alle zum "Public Viewing" beim Spiel um den dritten Platz der Fußballweltmeisterschaft eingeladen, wobei sich daran eine WM-Party anschließt.