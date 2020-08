Rosenfeld/Albstadt Brauhaus heimst weitere Preise ein

Normal geöffnet und gut frequentiert ist der hauseigene Getränkefachmarkt in Rosenfeld. Gut läuft auch der Bierabsatz über regionale Supermärkte und den Getränkefachhandel.

Saisonbiere und Zutaten aus der Region

Einen Schritt zu mehr Regionalität, dem Markenzeichen des Unternehmens mit 32 Mitarbeitern, sieht Reger in der Zusammenarbeit mit der Klostermühle Heiligenzimmern zum Anbau der eigenen Braugerste. Damit werde der komplette Bedarf an Malz aus der Umgebung gedeckt.

Den Jahreszeiten entsprechend wechseln bei Brauhaus Zollernalb die Biersorten. Ab Ende September, die Hopfenernte in Tettnang ist derzeit in vollem Gange, ist wieder das Lehner-Grünhopfen-Pils zu haben. Dann beginnt auch die Produktion des dunklen Winter-Bockbiers, das ab Anfang November verkauft wird. Auch die "Ächte-Älbler"-Biere aus der Ebinger Gasthausbrauerei werden in Rosenfeld abgefüllt.

Leergut fehlt auch weiterhin

Die Produktionsanlagen werden ständig modernisiert – so erhielt die Abfüllerei einen neuen Boden und das Sudhaus eine Holzdecke. Ein weit verbreitetes Ärgernis in der Branche: Das Leergut, besonders die Flaschen, kommt nur schleppend zurück. Reger appelliert an die Kunden, das Leergut schnell zum Händler zurückzubringen.

Mitarbeiter auch ohne Betriebsausflug motiviert

Eine stattliche Sammlung an Medaillen und Urkunden ziert schon das Brauerei-Büro. Jetzt sind weitere Auszeichnungen hinzugekommen: die DLG-Goldmedaille für das Lehner-Export Spezial und Silber für das Landbier Kellertrüb. Alle Mitarbeiter sind laut Reger motiviert, wenn es auch – ebenfalls bedingt durch Corona – bis dato keinen gemeinsamen Betriebsausflug gegeben hat. Der Chef denkt auch an ein Grünhopfen-Fest, wie es bereits geplant war, aber nicht zustande kam.

Etwas Positives kann Reger doch noch der Pandemie abgewinnen: "Die Leute reisen nach meinen Beobachtungen nicht mehr weit weg, sondern bleiben in Deutschland." Das gelte auch für die Belegschaft des Brauhauses.