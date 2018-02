Rosenfeld Aktiver Verein ist im Einsatz für Natur und Streuobst

Bei den Wahlen wurden Tanja Stoll als Beisitzerin sowie Renate Huonker und Marianne Blocher als Kassenprüferinnen in ihren Ämtern bestätigt. Zum Schluss gab Uwe Blocher neue Termine bekannt. Am Samstag, 17. Februar, findet ein Halbtagesausflug in die Rosenbergmühle in Herrenzimmern statt, und am 10. März ist wieder ein Baumschneidetag geplant.

Nach dem offiziellen Teil der Versammlung referierte Karl Götz, Streuobstpädagoge und Baumfachwart aus Holzhausen, zum Thema Neupflanzung und Pflege von Streuobstbäumen. Er zeigte anhand zahlreicher Bilder, wie junge Bäume gepflanzt und später zurückgeschnitten werden sollen und wie mehr oder weniger stark verwilderte, ältere Obstbäume geschnitten werden können, damit sie künftig mehr Frucht tragen.