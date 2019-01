Rosenfeld Ab Frühjahr wird es lauter an Schule

Rosenfeld. Einige Wände wurden im Obergeschoss versetzt und Türöffnungen geschaffen, um die Raumaufteilung für die Zwecke der Gemeinschaftsschule zu ändern. In den Sommerferien 2018 sollte der zweite Bauabschnitt beginnen, was sich wegen Terminproblemen und Streitigkeiten mit der zuerst beauftragten Baufirma zerschlug. Der Gemeinderat vergab dann die Rohbauarbeiten erneut, diesmal an eine Freiburger Firma

In der zweiten Etappe wird deutlich mehr gebaut: Nach der Baustelleneinrichtung und dem Aufstellen des Krans im April folgen Erdarbeiten, der Gerüsttreppenturm, der im Brandfall ein rasches Verlassen des Schulgebäudes ermöglicht, sowie ab Mai die Gründung der beiden Beton-Treppentürme. Die Ferien sollen so weit wie möglich ausgenutzt werden, doch der Rohbau der Treppentürme wird bei laufendem Schulbetrieb erfolgen.

Ein Brückenbau steht in den Sommerferien an