Die Jahrgänger und Schulkameraden aus Leidringen, Täbingen, Bickelsberg und Brittheim mit Partnern haben ihren 60er-Ausflug ins Allgäu unternommen. Gut gelaunt ging es am frühen Morgen los nach Wald, wo die Käserei mit Landwirtschaft und Hotelbetrieb besichtigt wurde. Weiter fuhr die Gruppe nach Bad Hindelang zum Zimmerbezug. Nach dem Abendessen war ein unterhaltsames Programm der Wirtsleute geboten. Am nächsten Tag fuhren die Jahrgänger mit der Hornbergbahn auf das Imberger Horn und unternahmen eine Wanderung. Die Auto-Fans konnten beim "Internationalen Jochpass Memorial" zuschauen. Foto: May