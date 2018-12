Rosenfeld 50 Stände, bezauberndes Ambiente

Rosenfeld. Im bezaubernden Ambiente der historischen Altstadt waren rund 50 Marktstände aufgebaut und boten vorweihnachtliche Stimmung. Während des ganzen Markttags war ein ansprechendes Programm geboten. Die Stadtkapelle Rosenfeld umrahmte die Eröffnungsfeier vor dem Fruchtkasten. Unter ihrem Dirigenten Elmar Seeburger spielten die Musiker einige Weihnachtslieder. Bürgermeister Thomas Miller begrüßte auch etliche Gäste aus der Partnerstadt Moissy-Cramayel. Miller erinnerte an den Beginn des neuen Kirchenjahres am ersten Advent und auch daran, dass früher die Fastenzeit vor Weihnachten bereits am 15. November begann. Besonders wies Miller auf den Stand des Fördervereins der Städtepartnerschaft sowie auf das Café der Zehner vom Progymnasium hin. Der Bürgermeister dankte Edelgard Lay von der Stadtverwaltung und den Mitarbeitern des Bauhofs für die Organisation.

Der Gang über den Markt beinhaltete ein breites Angebot oftmals selbstgemachter Weihnachtsartikel. Viele Marktteilnehmer hatten in mühevoller Kleinstarbeit schönen und wertvollen Weihnachtsschmuck hergestellt.

Einen gelungenen Auftritt hatten die Kinder und ihre Erzieherinnen von der Kita Sterntaler aus Bickelsberg. Eine halbe Stunde später folgte der Nikolaus mit einem prallgefüllten Sack mit Geschenken für die kleinen Marktbesucher. Am Nachmittag fand sich der Musikverein Heiligenzimmern ein und präsentierte Weihnachtslieder unter der Leitung von Dirigent Stefan Bisinger. Wieder viele Zuschauer fanden sich eine halbe Stunde später ein, als das Orpheus-Theater das Stück "Die Schneekönigin" auf der Aktionsfläche aufführte. Ein weiterer Höhepunkt war der Gesangsauftritt des Quartetts von der Mömpelgardgasse unter der Leitung von Alexandra Gühring.