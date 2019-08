Rosenfeld 15 Verletzte nach Blitzeinschlag

Die Sportler im Alter von 19 bis 30 Jahre trainierten oder spielten auf dem Sportplatz, als ein Gewitter aufkam und gegen 20.30 Uhr ein Blitzschlag sie traf. Wie Kreisbrandmeister Stefan Hermann, der für die Katas­trophenschutzbehörde vor Ort war, mitteilte, spürten sie den Einschlag, einer war kurzzeitig bewusstlos. Bei der Untersuchung der Betroffenen wurden aber keine schweren Verletzungen wie zum Beispiel Verbrennungen festgestellt, so Hermann weiter. Die Sportler wurden vorsorglich in Krankenhäuser in Balingen, Albstadt, Rottweil und Oberndorf gebracht.

Nach den Angaben von Alwin Koch, der als organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes die Aktion koordinierte, waren rund 30 Rettungskräfte aus dem ganzen Zollernalbkreis und aus Rottweil mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Zwei Notärzte aus dem Zollernalbkreis und einer aus dem Kreis Rottweil nahmen die Versorgung und die Untersuchungen der Sportler vor.

Später mehr an dieser Stelle