"Segen bringen – Segen sein" ist das Motto der diesjährigen Sternsinger-Spendenaktion in der katholischen Kirchengemeinde Rosenfeld gewesen. 13 Kinder zogen in drei Gruppen als Sternsinger durch den Ort. Mit Liedern, Sprüchen und Weihrauch schrieben sie den Segensgruß "20*C*M*B*19" an die Türen derer, die sich auf ihren Besuch freuten und sie mit Geldspenden und Süßigkeiten belohnten. Sie waren unterwegs für die Stiftung KBF, welche Einrichtungen dort unterstützt, wo staatliche Leistungen nicht ausreichen oder ganz fehlen. Zum Abschluss spendierte ihnen die Kirchengemeinde wie immer Pizza. Foto: Wolpert