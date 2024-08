Ministranten der Seelsorgeeinheit Zimmern nahmen an der großen Romwallfahrt teil. Das Erlebte, werden sie nicht so schnell vergessen.

Elf Ministranten aus Horgen, Stetten und Zimmern nahmen vom 28. Juli bis zum 3. August an der Internationalen Romwallfahrt teil.

Gemeinsam mit rund 190 weiteren Ministranten aus dem Dekanat Rottweil machten sie sich auf den Weg in die Ewige Stadt, begleitet vom Motto der Wallfahrt „Mit Dir“. Dieses Leitmotiv zog sich wie ein roter Faden durch die Reise und symbolisierte das Gemeinschaftserlebnis und die spirituelle Verbundenheit. Geleitet wurde die Reisegruppe von Marius Eberlein.

Bereits die Anreise mit dem Bus bot Gelegenheit, das Miteinander zu stärken, als die Gruppe auf andere Ministranten stieß, die ebenfalls auf dem Weg nach Rom waren. In der italienischen Hauptstadt angekommen, standen Besichtigungen wie der Trevi-Brunnen und die Spanische Treppe auf dem Programm.

Ein besonderes Erlebnis war die Audienz mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz. Tausende Ministranten aus aller Welt hörten seine Ansprache, die sich auf das Motto „Mit Dir“ bezog.

Zusammengehörigkeit

Diese Worte verdeutlichten die Bedeutung des gemeinsamen Glaubens und der Zusammengehörigkeit, die die Teilnehmer während der Wallfahrt intensiv erlebten. Der Tag fand seinen Abschluss in einem gemütlichen Abendessen, das die Gruppe in einem lokalen Restaurant genoss.

Auch die Freizeit kam nicht zu kurz: Ein Tag am Strand bot Abkühlung und Erholung, während der Besuch des Kolosseums und des Forum Romanum einen Einblick in die Geschichte der antiken Stadt ermöglichte. Diese Ausflüge verdeutlichten die kulturelle und historische Vielfalt Roms und hinterließen bleibende Eindrücke. Nach einer Woche voller gemeinsamer Erlebnisse und spiritueller Momente kehrten die Ministranten wohlbehalten in ihre Heimat zurück.