Romanautorin würdigt Freudenstadt: „Schattengrünes Tal“ – Christophstaler Idylle wird zu Alptraum

Kristina Hauff stellte ihren neuen Roman „Schattengrünes Tal“ in der Thalia-Buchhandlung vor. Das Werk ist neben einer Familiengeschichte eine Liebeserklärung an Freudenstadt.
Verliebt in Freudenstadt sei sie, versicherte Autorin Kristina Hauff, nachdem sie dort Tage zugebracht hatte mit Nachforschungen für ihr neues Buch. Besonders das Christophstal mit seiner idyllischen Lage regte sie zu ihrem Stoff an. Aber auch die Stadt selbst nahm die Autorin mit liebenswürdigen Menschen und viel Sehenswertem für sich ein.