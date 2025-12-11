Roman Rees beim IBU-Cup: Zwei Fahrkarten in Südtirol – Schwarzwälder weit weg vom Weltcup-Comeback

Zweite IBU-Cup-Station, zweite Chance für Roman Rees, sich für einen Platz im Weltcup-Team zu empfehlen. Doch der Schwarzwälder ist beim Einzel im Ridnauntal nur Mittelmaß.
30, 12 und 15 – mit diesen Platzierungen konnte Roman Rees (SV Schauinsland) zum IBU-Cup-Auftakt in Obertillach nicht zufrieden sein. Während David Zobel nach Podestplätzen in Obertillach ab Freitag beim Weltcup in Hochfilzen starten darf, muss sich der Schwarzwälder weiter über den „zweitklassigen“ IBU-Cup für höhere Aufgaben empfehlen. Nur mit Weltcup-Platzierungen in den Top 15 kann ein Olympiaticket gelöst werden. Bis dahin ist es also ein sehr weiter Weg für den 32-Jährigen.