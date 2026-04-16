Roman Neumann im Interview: Leidenschaft und Abstiegssorgen – „geht nicht spurlos an mir vorbei“

Wie der Trainer der SG Dauchingen/Weilersbach, Roman Neumann, mit dem Stress und Emotionen als Fußballtrainer im Abstiegskampf umgeht.
Bezirksliga: Bei Gesprächen mit Fußballtrainern im unterklassigen Amateurfußball im südbadischen Bezirk Schwarzwald und dem württembergischen Bezirk Schwarzwald/Zollern fällt in den vergangenen Jahren eines auf: Die Zunahme von Stressfaktoren in einem Hobbybereich, der für die Trainer durch die öffentliche Aufmerksamkeit in den Medien eine entsprechende intensivere Resonanz erzeugt.