Der verstorbene Papst Franziskus wird am kommenden Samstag in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom beigesetzt. Zuvor findet im Vatikan die Trauermesse statt. Dies teilte der Vatikan nach Beratungen eines Kardinalkollegiums mit.

Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren in seiner Residenz in Rom gestorben. Zuvor hatte er mehr als 12 Jahre lang an der Spitze der katholischen Kirche gestanden.

Inzwischen liegt der Leichnam des toten Papstes aufgebahrt in der Kapelle seiner Residenz Santa Marta im Vatikan. Am Mittwoch wird er in den Petersdom überführt, wo dann bis zur Beisetzung Gläubige aus aller Welt am offenen Sarg Abschied von Franziskus nehmen können.