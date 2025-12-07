Rollsport-Abteilung von RW Lörrach: Rollschuh-Musical begeistert das Publikum

Die Rollsportabteilung von Rot-Weiß Lörrach hat am Samstag hat das Rollschuh-Musical „Jack und seine rollenden Hüter“ aufgeführt.
Anstatt Schneeflocken fielen Regentropfen am Nikolaustag. Ein guter Grund, sich von einer schönen Aufführung verzaubern zu lassen und der grauen Realität zu entfliehen. Diese fand in der Wintersbuckhalle statt, hieß „Jack und seine rollenden Hüter“ und war ein Rollschuh-Musical, das von der Rollsportabteilung Rot-Weiß Lörrach ins Leben inszeniert wurde. Alle Tribünenplätze waren besetzt.