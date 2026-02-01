Rollschuh-Revue begeistert: 50 „Power Girls“ bezaubern das Publikum in Lahr

Die Rollschuhrevue des SV Solidarität hat in der Mehrzweckhalle im Lahrer Bürgerpark die Zuschauer begeistert. Alle drei Vorstellungen waren ausverkauft.
Da auf der weitläufigen Bühne in der Halle ausnahmslos Mädchen und Frauen aufgetreten sind, war der Name „Power Girls“ (sinngemäß übersetzt: starke Frauen) richtig. Unter der neuen Leitung von Alexandra Etzel, Julia Findling und Sofia Kucharzewski zeigten insgesamt knapp 50 Mädchen und Frauen in mehr als 15 einzelnen Darbietungen, wie bunt, vielfältig, elegant oder charmant und fröhlich starke Frauen sein können.