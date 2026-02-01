Rollschuh-Revue begeistert: 50 „Power Girls“ bezaubern das Publikum in Lahr

Die Rollschuhrevue des SV Solidarität hat in der Mehrzweckhalle im Lahrer Bürgerpark die Zuschauer begeistert. Alle drei Vorstellungen waren ausverkauft.

Da auf der weitläufigen Bühne in der Halle ausnahmslos Mädchen und Frauen aufgetreten sind, war der Name „Power Girls“ (sinngemäß übersetzt: starke Frauen) richtig. Unter der neuen Leitung von Alexandra Etzel, Julia Findling und Sofia Kucharzewski zeigten insgesamt knapp 50 Mädchen und Frauen in mehr als 15 einzelnen Darbietungen, wie bunt, vielfältig, elegant oder charmant und fröhlich starke Frauen sein können.

Unter den Jüngeren tanzten Mädchen als Barbiepuppen oder umkreisten als Fliegergruppe Amelia Earhart, die erste Frau, die den Atlantik mit dem Flugzeug überquert hatte. Es gab unterschiedlich große Gruppen und mehrere Soloauftritte, die mit exakten Bewegungen, Drehungen und mitunter gewagten Sprüngen tatsächlich diese so große Bühne benötigt haben. Ein Lob – neben der gelungenen Choreografie – geht an alle, die mit Kostümen oder als Visagistinnen mit für diese Vielfalt in der gesamten Darstellung gesorgt haben.

Trio ist in große Fußstapfen getreten

Das Trio, das seit dieser Show für die Choreografie verantwortlich ist, ist in große Fußstapfen getreten. Ellen Karotsch, die lange Jahre die jährlichen Revuen choreografiert hatte, bekam am Ende noch einmal einen genauso verdienten Applaus wie die neue Regie. Die letzte Nummer der Show, an der alle Läuferinnen teilgenommen haben, stammte noch einmal von ihr.

Und weil die „Power Girls“ so gut gewesen sind, gab es bei unserem Besuch am Freitagabend selbstverständlich die verdiente Zugabe.

Die Schlussnummer wurde wiederholt, da alle Läuferinnen ihren wichtigen Anteil an dieser gelungenen Darbietung beigetragen haben. Das gilt übrigens auch für etliche Männer, die hinter der Bühne und auf der Empore für Licht, Musik und Technik verantwortlich waren.