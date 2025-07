Rollkunstlaufen: DM-Gold für Laura Knaus in der Pflicht

Nur einen Tag nach dem Ende der Südbadischen Meisterschaften im Breitensport in Konstanz ging es für sechs Leistungssportlerinnen des RSV Weil direkt weiter zur Deutschen Meisterschaft nach Ober-Ramstadt. Begleitet von ihren Trainerinnen traten die Läuferinnen sowohl in den Pflicht- als auch in den Kürwettbewerben gegen die nationale Konkurrenz an.

Die Kürwettbewerbe wurden in der Halle in Ober-Ramstadt ausgetragen, während die Pflichtwettbewerbe im Landesleistungszentrum Darmstadt, etwa 20 Minuten entfernt, stattfanden. Beide Hallen unterschieden sich deutlich vom heimischen Hallenboden, weshalb im Training intensiv Rollen getestet und gewechselt wurden, um bestmöglich auf die Wettbewerbe vorbereitet zu sein.

Lesen Sie auch

Höchstwertungen inallen vier Pflichtfiguren

In Darmstadt gingen drei Weiler Läuferinnen in der Pflicht an den Start. Besonders glänzen konnte Laura Knaus in der Kategorie „Schüler A Mädchen“. Mit der Höchstwertung in allen vier Pflichtfiguren und einem beeindruckenden Vorsprung von über sechs Punkten sicherte sie sich souverän den Deutschen Meistertitel in ihrer Kategorie. Vereinskollegin Alana Herzen zeigte ebenfalls eine starke Leistung im ersten Bogen und erreichte den 4. Platz.

Evelin Anheuser gab in der höchsten Klasse (Meisterklasse Damen) ihr Pflicht-Debüt. Nach einer gelungenen ersten Figur musste sie bei der anspruchsvollen zweiten Pflichtfigur – dem Schlingenparagraph rückwärts – zwei Aussteiger in Kauf nehmen. Aufgrund dieses Rückschlags erreichte sie am Ende Platz zwölf.

Parallel zu den Pflichtwettbewerben fanden in Ober-Ramstadt die Kürentscheidungen statt, bei denen ebenfalls drei Läuferinnen des RSV Wei antraten. Nele Müller startete bei den „Schüler B Mädchen“ (Jahrgang 2013). In der Kurzkür belegte sie in einem stark besetzten Feld Rang 14 . Aufgrund mehrerer Stürze in der Kür konnte sie den Platz nicht halten und beendete den Wettbewerb auf dem 17. Rang.

In der Altersklasse der „Schüler B Mädchen“ (Jahrgang 2012) gingen Lara Wolf und Avril Palacios González an den Start. Lara zeigte in der Kurzkür eine solide Leistung, lediglich der letzte Sprung misslang. Sie belegte zunächst Rang 13. Beide, Avril und Lara ernteten mit ihrer Level-1-Schrittfolge viel Applaus, letztere hatte jedoch mit zwei Stürzen und nicht gewerteten Pirouetten zu kämpfen. Dank eines gelungenen Doppelsalchows am Ende zeigte Avril jedoch großen Kampfgeist. Sie belegte nach der Kurzkür Platz 17.

Beim anschließenden Kürprogramm zeigte Avril ein sauberes Programm, das ihr Rang 14 in der Kür und am Ende den 16. Gesamtplatz einbrachte. Lara beendete ihre Kür auf Rang 15 und sicherte sich damit den 14. Platz in der Gesamtwertung.

Verein kann stolz aufseine Athletinnen sein

Die Deutsche Meisterschaft war für die Sportlerinnen des RSV Weil eine wertvolle Erfahrung und ein weiterer Beweis für ihre kontinuierliche Entwicklung. Mit dem DM-Titel von Laura Knaus, mehreren Platzierungen in den Top 15 sowie viel Applaus für Durchhaltevermögen in schwierigen Momenten kann der Verein stolz auf seine Athletinnen sein.