Rollkunstlauf in Weil am Rhein: Ein Märchen auf Rollen

In der Rollsporthalle des RSV Weil am Rhein wird die Encanto-Geschichte zur Rollkunstshow. Kinder, Jugendliche und Erwachsene erzählen ein „Märchen auf Rollen“.
Von tosendem Applaus begleitet, verwandelte am Samstag die Kunstlaufabteilung des Roll- und Schlittschuhvereins Weil am Rhein (RSV) ihre Rollsporthalle in ein magisches kolumbianisches Bergdorf. Seit 1998 präsentiert der RSV in regelmäßigen Abständen ein „Märchen auf Rollen“ – Stücke wie „Der Drachenkrieger“, „Alice im Wunderland“ oder „König der Löwen“ haben in all den Jahren das Publikum verzaubert. Nun meldete sich der Verein mit dem neuen Stück „Die Madrigals – Eine magische Familie auf Rollen“ zurück und bewies eindrucksvoll, dass sportliche Hochleistung und märchenhafte Erzählkunst wunderbar harmonieren.