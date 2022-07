Ohne Helm in Lauterbach auf parkendes Auto geprallt

3 Der Rollerfahrer war auf das auf dem Gehweg parkende Fahrzeug aufgefahren. Foto: Wegner

Ein 19 Jahre junger Rollerfahrer ist am späten Sonntagabend in der Hornberger Straße in Lauterbach tödlich verunglückt. Er war ohne Helm unterwegs.















Link kopiert

Lauterbach - Alle Reanimationsmaßnahmen des Notarzts und auch ein schneller Einsatz der Helfer vor Ort war nicht von Erfolg gekrönt: Ein 19-Jähriger Motorrollerfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der junge Mann war kurz nach 22 Uhr in der Hornberger Straße in Lauterbach talwärts unterwegs.

Unfallursache bislang unklar

Aus bislang ungeklärten Gründen kam er dabei in einer Linkskurve zu weit nach rechts und prallte mit seinem Motorroller gegen das Heck eines am rechten Straßenrand abgestellten Fahrzeugs. Auf eine mögliche Unfallursache wollte sich die Polizei vor Ort nicht festlegen. Dies müsse erst die weitere Untersuchung ergeben, hieß es seitens der Beamten, möglich seien ein technischer Defekt genauso wie ein Fahrfehler.

Nicht mehr ansprechbar

Bereits beim Eintreffen der ersten Helfer war der junge Mann, der in Lauterbach wohnte, aufgrund seiner schweren Kopf- und weiterer Verletzungen nach Zeugenaussagen nicht mehr ansprechbar. Deswegen war laut Polizeidirektion Konstanz auch der Rettungshubschrauber angefordert worden.

In Sulgen gelandet

Zunächst hatte der Hubschrauber über Schramberg mehrere Runden gedreht, nach Augenzeugenberichten mit eingeschaltetem Suchscheinwerfer wohl auf der Suche nach einem Landeplatz. Anschließend war der Hubschrauber dann in Sulgen gelandet, der Notarzt von dort aus nach Lauterbach gebracht worden.