1 Der Rollerfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Bei einem Unfall in Nagold ist am Samstagmorgen ein 64-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, weshalb jetzt die Polizei nach ihm sucht.

Nagold - Laut Polizeibericht war der Rollerfahrer gegen 10.15 Uhr in der Haiterbacher Straße von Nagold kommend in Richtung Iselshausen unterwegs. Aus dem Gewerbegebiet fuhr ein Fahrer eines dunklen Kombi auf die Haiterbacher Straße ein und bremste zunächst. Dann beschleunigte er, so dass der 64-Jährige stark bremsen musste und stürzte. Zu einem Zusammenstoß kam es jedoch nicht.

Der Autofahrer habe den am Boden liegenden Mann noch wahrgenommen, sich aber dann von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Verletzten und die Schadensregulierung zu kümmern. Der Rollerfahrer musste im Anschluss an den Unfall vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Das Polizeirevier Nagold sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07452/93050.