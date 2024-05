1 Michael Daubner (links) ist im Kreis Calw mit seinem rollenden Laden unterwegs und hat immer frisches Obst und Gemüse dabei. Foto: Thomas Fritsch

Aaron’s rollender Supermarkt macht jetzt auch regelmäßig Halt in Bad Teinach-Zavelstein – doch nicht in allen Ortsteilen. Wir wissen, was dahintersteckt.









Link kopiert



Durch den Kreis Calw rollt derzeit bekanntermaßen ein Tante-Emma-Laden auf Rädern, der den Menschen eine Nahversorgung der etwas anderen Art bieten soll. Das Familienunternehmen Aaron’s rollender Supermarkt möchte den Bürgern die Möglichkeit geben, bis ins hohe Alter selbstständig Einkäufe erledigen zu können. Dafür gibt es Sammelplätze vor Ort, an denen der Lastwagen dann Halt macht, damit die Kunden in aller Ruhe Waren aussuchen können. Doch darüber hinaus werden auch im Vorfeld Bestellungen angenommen und dann wortwörtlich bis vor die Haustür gefahren. In dem motorisierten Kaufladen hat Familie Daubner praktisch alles für den täglichen Bedarf dabei. Von Fleisch und Wurst über Molkereiprodukte, Obst, Gemüse, Backwaren bis hin zu Drogerieartikeln und vielem mehr. Die Waren werden von Konzernen bezogen, doch bei Brot und Co. sowie Fleisch- und Wurstwaren wird auf regionale Betriebe gesetzt. Im Enzkreis ist der Chef, Aaron Daubner, selbst unterwegs, im Kreis Calw übernimmt sein Vater Michael die Fahrten.