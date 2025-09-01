Rolf Schlenker in Schiltach: Morde, Spionage und der weiße Tod – schaurige Geschichten aus dem Schwarzwald

Dokumentarfilmer Rolf Schlenker berichtete von ungelösten Kriminalfällen und Naturkatastrophen aus dem Schwarzwald bei der Reihe „Kultur im Stadtgarten“ in Schiltach.

Der weiße Tod droht nicht nur in den Alpen, auch der Schwarzwald hat viele hohe Gipfel und enge Täler, in denen Lawinen Tiere und Menschen überrollen können. So in einer Winternacht im Februar 1844, als der Königinnenhof im Wagnertal bei Furtwangen mit 28 Kühen und 24 Menschen von einer Lawine überrollt wurde. Die Tiere und 16 Menschen fanden dabei den Tod; nach zunächst heftigem Schneefall hatte starker Regen die Lawine auf dem steilen kahl geschlagenen Hang ausgelöst und den Eindachhof vollständig unter sich begraben.

Die Natur machte den Plänen eines Fernsehteams kräftige Striche durch die Rechnung. Eine Familie sollte das bäuerliche Leben im Schwarzwald um 1902 nachspielen. Aber Dauerregen verhagelte die Heuernte, und hohe Zellzahlen in der Milch der Kühe brachten totale Einnahmenverluste für die Bauernfamilie. Die Krautfäule machte die Kartoffelernte zunichte und hätte in frühen Jahren den Bankrott des Hofes bedeutet; in diesem Fall aber den Misserfolg für eine bäuerliche Familie in einer Fernsehsendung.

Bei Wanderung ermordet

Tragisch war der Ausflug am Thurner 1928 für zwei Geschwister geendet. Die beiden Frauen wurden bei ihrer Wanderung vom Thurner zur Weißtannenhöhe ermordet, berichtete Rolf Schlenker aus den fast einhundert Jahre alten Polizeiberichten. Die intensive Suche der Polizei brachte zwar Hinweise auf verdächtige Männer, denen aber die beiden Morde nicht nachgewiesen werden konnten. Auch eingesetzte Hellseher brachten kein Licht ins Dunkel des Verbrechens zwischen Tannen im Schwarzwald.

Industriespionage mit Skiern

Unter Industriespionage wollte Rolf Schlenker den Bau von Skiern einordnen. In Bernau hatte Schüler Ernst Köpfer 1890 Skifahrer aus Norwegen beobachtet und war ihnen auf der Skispur gefolgt. An einem Wirtshaus fand er die aufgestellten Skier und malte sie auf seine Schiefertafel. Mit diesen Aufzeichnungen baute sein Vater die Skier nach und verkaufte seine Kopien 1906 tausendfach unter der Marke Feldberg.

Diese Krimi-Geschichten dienten dem Journalisten für verschiedene Fernsehproduktionen, die ihm teilweise sogar den Adolf-Grimme-Preis einbrachten. Sie sind heute Vorlagen für seine Bücher über den kriminellen Schwarzwald.