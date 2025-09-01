Rolf Schlenker in Schiltach: Morde, Spionage und der weiße Tod – schaurige Geschichten aus dem Schwarzwald

Dokumentarfilmer Rolf Schlenker berichtete von ungelösten Kriminalfällen und Naturkatastrophen aus dem Schwarzwald bei der Reihe „Kultur im Stadtgarten“ in Schiltach.
Der weiße Tod droht nicht nur in den Alpen, auch der Schwarzwald hat viele hohe Gipfel und enge Täler, in denen Lawinen Tiere und Menschen überrollen können. So in einer Winternacht im Februar 1844, als der Königinnenhof im Wagnertal bei Furtwangen mit 28 Kühen und 24 Menschen von einer Lawine überrollt wurde. Die Tiere und 16 Menschen fanden dabei den Tod; nach zunächst heftigem Schneefall hatte starker Regen die Lawine auf dem steilen kahl geschlagenen Hang ausgelöst und den Eindachhof vollständig unter sich begraben.