Einer, der Nagolds Namen in die Welt hinaus getragen hat, wird am Mittwoch 90 Jahre alt: Rolf Benz

Der visionäre Unternehmer hat seit den 1960-er Jahren mit seinem wirtschaftlichen Weitblick und seinem Engagement in Verbandsangelegenheiten maßgeblich dazu beigetragen, den internationalen Ruf der deutschen Möbelindustrie im In- und Ausland zu prägen und Geschichte geschrieben – als stiller Star des Mittelstandes.

Der Unternehmer Rolf Benz kann auf eine lange und erfolgreiche Unternehmerkarriere zurückblicken. Im Jahr 1964, im Alter von 31 Jahren, gründet er das Unternehmen „bmp Benz Möbel Programme“, und 1974 bringt er seine eigene Marke, Rolf Benz, auf den Markt. In den folgenden Jahrzehnten etabliert sich diese Marke weltweit als eine der erfolgreichsten und bekanntesten für hochwertige Polstermöbel.

Immer wieder fragt er sich, wie er etwas verbessern kann

Was ist das Erfolgsrezept von Rolf Benz? Immer wieder fragt er sich, wie er etwas verbessern kann. Dieser Erfindergeist treibt ihn an, stets innovativ zu denken und zu handeln. Mit seiner ersten variablen Anbaugruppe, der legendären „Addiform“, schafft er eine bahnbrechende Entwicklung. Die Benz-Ecke vermittelt ein neues Wohngefühl, sie entspricht dem neuen Leben des gemütlichen Zusammenseins mit der Familie zum Reden und Fernsehen. Über 35 Jahre führt Rolf Benz das Unternehmen als Gründer, Eigentümer, Geschäftsführer und dann als Vorstandsvorsitzender. Die kreative und unternehmerische Freiheit steht dabei stets an erster Stelle. Der Börsengang 1993 gehört in seinem Berufsleben zu seinen besonderen unternehmerischen Leistungen. 1999 verlässt er als Vorstand und Gesellschafter die Rolf Benz AG – mit dem bis dahin besten Ergebnis ihrer Geschichte.

Walter Knoll Im Jahr 1993 kauft die Familie Benz die Walter Knoll GmbH & Co. KG, die älteste deutsche Polstermöbelfirma und ein Symbol der deutschen Möbelgeschichte. Walter Knoll zählt heute zu den führenden Herstellern im internationalen High End Segment des Einrichtens. Rolf Benz war bis 2019 Aufsichtsratsvorsitzender, wo sein Rat als Möbelkenner und Visionär geschätzt wurde. Seitdem ist er Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats.

Der Verbandsfunktionär Von 1984 bis 2009 war Rolf Benz Vorsitzender der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Denn Qualität liegt Rolf Benz besonders am Herzen und sie war fortwährend der Antrieb jeglichen Handelns. Der Gedanke des ehemaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss – ein Schwabe wie er selbst – gehört dabei zu seinen bleibenden Grundsätzen: „Qualität ist das Anständige“. Rolf Benz’ Vorsitz der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel bezeichnet den folgerichtigen Schritt und die Würdigung dieses Bestrebens. Unter seiner Federführung sind die Leitbilder und Normen einer ganzen Branche entstanden.

Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit

Nur gesundheitlich unbedenkliche Produkte erhalten das Goldene M – das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel. Heute darf man ihn sicher als einen der Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit betrachten. Zusätzlich engagiert sich Rolf Benz verbandspolitisch seit 1985 als Vorstandsmitglied des Verbandes der Deutschen Polstermöbelindustrie e.V. Für sein Lebenswerk und ehrenamtliches Engagement wurde der Unternehmer im Januar 2008 mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Der Bürger Rolf Benz Als Bürger handelt Rolf Benz bis heute weiterhin aktiv und verantwortungsbewusst. Die Förderung des gewerblichen Nachwuchses in der Region liegt ihm besonders am Herzen. So wurde auf seine Initiative 1993 der Verein zur Förderung des gewerblichen Nachwuchses in Nagold gegründet, dessen gewerbliche Berufsschule im November 2013 in Rolf-Benz-Schule umbenannt wurde. Für sein bürgerliches und soziales Engagement erhielt er die Bürgermedaille der Stadt Nagold. Mit 90 Jahren blickt Rolf Benz aufmerksam in die Zukunft. Er sieht Deutschland nach wie vor als ein Land, in dem viel geleistet und produziert wird. Rolf Benz ist überzeugt davon, dass jede Generation ihre eigenen Chancen hat, denn die Zukunft stecke voller Möglichkeiten und Potenzial und es brauche die neue Generation, die anders denkt.

Die Familie Im Kreise der Familie – mit seiner Frau Hilde, den vier Kindern, 13 Enkelkindern und zwei Urenkeln – und bei guter Gesundheit feiert Rolf Benz seinen 90. Geburtstag. Seiner Frau Hilde gilt sein ganz besonderer Dank. Mit ihrem Blick nach vorne, ihrer unerschöpflichen Kraft, Liebe und Fürsorge hielt sie sowohl in der Familie als auch im G‘schäft stets alle Fäden zusammen.