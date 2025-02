Roland Schuler wurde zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr-Abteilung Weilersbach ernannt. Er wurde mit dem Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbandes geehrt.

Die Feuerwehrabteilung Weilersbach blickte bei ihrer Jahreshauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurück.

Ein besonderer Moment war die Ernennung von Roland Schuler zum Ehrenkommandanten der Abteilung Weilersbach. Der ehemalige Abteilungskommandant wurde für seinen jahrzehntelangen Einsatz gewürdigt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach zwölf Jahren in der Jugendarbeit stand er 20 Jahre an der Spitze der Abteilung, bevor er das Amt im vergangenen Jahr an Michael Stern übergab.

Roland Schuler wurde geehrt. Foto: Feuerwehr Weilersbach

Für seine Verdienste erhielt Schuler das Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbandes, das ihm von Kreisbrandmeister Florian Vetter überreicht wurde. Roland Schuler war an diesem Abend verhindert und konnte die Ehrung nicht persönlich in Empfang nehmen.

Einsatzzahlen von 2024

Abteilungskommandant Michael Stern zog eine positive Bilanz seines ersten Amtsjahres: Die Feuerwehr Weilersbach rückte 2024 zu 21 Einsätzen aus und absolvierte 13 Gesamtübungen, darunter spezielle Übungsdienste für Maschinisten und Gruppenführer sowie eine Atemschutzwiederholungsübung. Besonders erfreulich: Bei allen Einsätze konnte die geforderte Ausrückezeit zu 100 Prozent eingehalten werden.

Auch abseits des Einsatzgeschehens war die Abteilung aktiv. Zu den Höhepunkten des Jahres zählten das Vatertagsfest, die ersten Bauarbeiten am neuen Feuerwehrgerätehaus sowie das Richtfest Anfang Dezember.

Die „Helfer vor Ort“-Gruppe (HvO) war 2024 ebenfalls stark gefordert: 78 Einsätze wurden geleistet. Michael Grimm, der den Bericht für die HvO-Gruppe vorstellte, betonte die hervorragende Tagesverfügbarkeit und dankte allen Unterstützern, die den Einsatzdienst ermöglichen.

Große Anerkennung

Im Rahmen der Versammlung gab es Ehrungen verdienter Mitglieder: Für 70 Jahre Feuerwehrdienst wurden Eugen Rohr, Hans Stern und Stefan Herbst ausgezeichnet. Für 60 Jahre Zugehörigkeit wurden Walther Schmidt und Hermann Grimm geehrt. Für 50 Jahre Dienst erhielten Paul Hauger und Eduard Grimm ihre Auszeichnungen.

Beförderungen und Veränderungen

Nach den Ehrungen folgten die Beförderungen, die von Michael Stern und Andreas Leute, dem stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Villingen-Schwenningen, vorgenommen wurden: Lina Langer wurde als Feuerwehrfrau auf Probe in die Einsatzabteilung aufgenommen. Stephen Langer wurde zum Oberlöschmeister befördert. Michael Stern erhielt die Beförderung zum Oberbrandmeister. Ein Wechsel stand in der Funktion des Schriftführers an: Nach 20 Jahren stellte sich Manuel Amadio nicht mehr zur Wahl. Einstimmig als Nachfolgerin gewählt wurde Sofia Grimm. Darüber galt es beim Abteilungsausschuss eine weitere Position neu zu besetzten, weil Michael Grimm sein Amt abgab. Manuel Amadio stellte sich zur Wahl und er wurden gewählt.

Mitgliederzahlen

Zum 31. Dezember verzeichnete die Feuerwehr Weilersbach eine stabile Mitgliederentwicklung: 41 Aktive in der Einsatzabteilung, 14 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, 13 Kameraden in der Altersmannschaft und acht Ehrenmitglieder.