1 In vier Wochen soll der französische Schnellzug TGV probeweise für ein Jahr beim Bahnhalt "Ringsheim/Europa-Park" Station machen. Das verkündete Europa-Park-Chef Roland Mack einem lokalen Radiosender bei Wolfgang Schäubles Geburtstagsfeier am Sonntag in Offenburg. Foto: SCNF

Der französische Schnellzug TGV könnte bald schon in Ringsheim halten. Das hat Europa-Park-Chef Roland Mack am Rande der offiziellen Geburtstagsfeier Wolfgang Schäubles am Sonntag erklärt. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.















Ringsheim - Auf den ECE-Halt folgt nun womöglich der TGV-Halt: In vier Wochen soll der TGV probeweise für ein Jahr beim Bahnhalt »Ringsheim/Europa-Park« halten. Das berichtete Europa-Park-Chef Roland Mack am Rande der Feierlichkeiten zu Wolfgang Schäubles 80. Geburtstag am Sonntag in Offenburg bei einem Medien-Interview. »Das macht mich nicht nur stolz, sondern ist natürlich eine unglaublich tolle Voraussetzung für Besucher aus der Ille de France oder der Champagne«, erklärte er. Nochmals bestätigen oder weitere Angaben zum TGV-Halt machen, wollte der Europa-Park am Montag unserer Redaktion gegenüber nicht. »Derzeit können wir zu dieser Thematik leider nichts sagen«, hieß auf unsere Presseanfrage.

Ringsheimer Bürgermeister ist noch nicht informiert worden

Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber jedenfalls hatte beim Gespräch mit unserer Redaktion am Montag noch keine offizielle Mitteilung über den geplanten TGV-Halt bekommen. Die Gespräche darüber waren ihm aber natürlich bekannt. "Wenn der TGV dort wirklich hält, würde sich die Gemeinde Ringsheim unglaublich darüber freuen", erklärte er. "Das wäre eine weitere Stärkung unseres Bahnhalts Ringsheim/Europa-Park und zeigt noch einmal, dass der Umbau unseres Bahnhofs zum multimodalen Mobilitätsknoten die richtige Entscheidung gewesen ist."

Wichtig sei aber natürlich, dass auch der Busverkehr vom Bahnhof dem Fahrgast-Aufkommen standhalten könne. "Aktuell klappt das mit der Firma Rist-Reisen sehr gut. Aber wenn es mehr Besucher werden, müssen wir natürlich mit dem Ausbau und der Professionalität Schritt halten", so Weber. Dazu sei es etwa auch hilfreich gewesen, dass noch ein Bus-Halt vor den Hotels im Tourismus-Gebiet dazugekommen sei.

Hauptfokus liegt weiterhin auf dem Nahverkehr

So stolz es die Gemeinde Ringsheim aber auch machen würde, wenn der TGV dort hält, der Hauptfokus liegt nach wie vor auf dem Nahverkehr. "Es ist uns wichtig, dass am Bahnhalt möglichst viele Züge halten, damit der Nahverkehr gesichert wird. Das ist sowohl für unsere eigenen Leute als auch für die Gäste, die zu uns kommen, entscheidend", betonte Weber.

In das Anliegen, den Nahverkehr in der südlichen Ortenau zu sichern, schließt er auch ausdrücklich den Bahnhof in Orschweier mit ein: "Beide Halte sind wichtig", betont er. "Orschweier ist ein wichtiger Pendler-Halt. Ringsheim ist das abgeschwächt auch und wir haben noch die Europa-Park-Gäste. Ich finde, dass beide Halte mit dem Ausbau der Rheintalbahn noch an Bedeutung gewinnen und nicht – wie zuvor – abgeschwächt werden sollten."

Sowohl bei Einheimischen als auch bei den Gästen kommt der im Februar offiziell vollendete Umbau zum "Multimodale Mobilitätsknoten" übrigens gut an, verrät Weber: "Ich habe viel positives Feedback bekommen. Der Parkplatz wird gut angenommen und das Pendeln vom Bahnhof aus sei um einiges attraktiver geworden", freut er sich.