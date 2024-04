10 Ein aus der Landschaft geschnittenes Stück: Der Steinbruch bei Grabenstetten im Kreis Reutlingen. Links hinten ist der alte rekultivierte Teil, rechts hinten blitzt das Werk zur Weiterverarbeitung hervor. Foto: Horst Haas

Rein rechnerisch benötigt jeder Bundesbürger in der Stunde ein Kilogramm Steine. Mit dem, was in Grabenstetten abgetragen wird, werden Häuser, Straßen, Bahntrassen und Windräder gebaut. Stein befindet sich sogar in der Zahnpasta. Es gibt allerdings ein Problem.









Das Wetter ist zu mies, um Steine in die Luft zu jagen. Es schüttet. Das Bohrgerät lässt sich davon aber nicht stören, oben an der Abbruchkante stanzt es ein Loch neben dem anderen in den Felsen. Hier wird der Sprengstoff eingefüllt, sobald der Himmel wieder mitspielt. Die Arbeiter im Steinbruch haben trotzdem schwer zu schaffen. Von der vorigen Sprengung ist noch genug Geröll übrig. Am untersten Punkt der Talsohle schaufelt ein Radlader mit Spezialkettenrädern den mineralischen Rohstoff auf wendige Lastwagen. Die fahren das Steingut am laufenden Band hinüber zum Werk und den Maschinen, die es tosend sieben, schreddern oder zermahlen.