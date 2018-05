In Rohrdorf wurden dieses Jahr zehn junge Leute konfirmiert: Pius Alber, Sarah Danisch, Samuel Eißler, Alea Göbel, Paulina Held, Tim Schinko, Hannah Schlenker, Samuel Schmid, Celina Seeger, Natalie Wagner. Sie wurden in dem feierlichen Gottesdienst in der Rohrdorfer Kirche ermutigt, sich bei allen Möglichkeiten, die sich ihnen mit dem Erwachsenwerden eröffnen, an Jesus zu orientieren und so den Sinn, den Gott ihrem Leben gegeben habe, nicht zu verfehlen. Foto: Schlumberger