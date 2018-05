Rohrdorf Mitglieder stehen hinter der Erhöhung

Rohrdorf. Unter dem Motto "Erfolg" bot der zweite Vorsitzende Stephan Göbel einen Rückblick auf 2017. Insbesondere der Eigenbetrieb des Sportheims und die Renovierung des Gastraums rückte er, auch mit dem Dank an das Sportheimteam, in den Mittelpunkt. Ebenso waren der Sportheimanbau, die Jahresfeier mit Theaterabenden als auch das Neun-Meter-Schießen ein Erfolg. Die weiter ansteigenden Mitgliederzahlen – auf aktuell 286 – zeugten von einem aktiven Vereinsleben in Rohrdorf.

Kassiererin Tina Brezing berichtete von sehr guten Zahlen. Trotz der vielen Bautätigkeiten konnten die Verbindlichkeiten um sieben Prozent verringert und das Jahr 2017 mit einem Überschuss abgeschlossen werden. Die Kassenprüfung, vertreten durch Helga Kunz, hatte nichts zu beanstanden und empfahl die Entlastung.

Der Bericht der Abteilung Tennis von Andrea Bok ist seit Jahren geprägt von Stabilität: bei den Mitgliederzahlen, bei den Vereinsaktivitäten und bei der Spielersuche. Das bedeutet aber auch, dass es keine Verjüngung gibt.