Rohrdorf. Die Chorgemeinschaft Rohrdorf-Ebhausen lädt am Samstag, 27. Oktober, zum Herbstkonzert unter dem Motto "Singen, Klingen, Freude bringen" in die Mehrzweckhalle, Schulweg 1 in Rohrdorf ein. Mitwirkende sind der Männerchor der Chorgemeinschaft Rohrdorf-Ebhausen, der Männerchor des MGV Berneck sowie der Paten-Chor Liederkranz Walddorf. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, Saalöffnung bereits um 18 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Die Gesamtleitung haben Nabor-Levi Armbruster sowie Gregor Mattersberger.