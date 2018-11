Rohrdorf Betrunkener Unfallfahrer flieht mit Taxi

Laut Polizei war 53-Jährige mit seinem Mercedes kurz vor 22 Uhr auf der L 362 von Rohrdorf Richtung Nagold unterwegs. Da er betrunken war, übersah er den Kreisverkehr und fuhr geradeaus über die Mittelinsel. Dabei riss der Wagen eine Leittafel aus dem Boden.

Nach dem Unfall stellte der Mann seinen Mercedes ab. Ein Zeuge des Geschehen wollte dem Autofahrer helfen und rief ihm auf dessen Wunsch ein Taxi. Als der 53-Jährige mit dem Taxi davonfuhr, wurde der Zeuge misstrauisch und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den Unfallfahrer schnell ausfindig machen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Am Mercedes sowie an dem Straßenschild entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.