Rohrdorf Bäcker Raisch kommt nach Rohrdorf

Auf rund 250 Quadratmeter Nutzfläche wird es der geplante eingeschossige Neubau bringen, der im südöstlichen Anschluss des Seeger-Areals auf der Freifläche zwischen den dort bestehenden Parkplätzen und der Talstraße entstehen soll. Investitionssumme: "Siebenstellig", sagt Investor und Bauherr Heiko Seeger, der das Projekt gemeinsam mit Ehefrau Claudia stemmen wird.

Die Bauvoranfrage sei bereits auf dem Rathaus, Bäcker Raisch mit Stammsitz in Calw-Oberriedt schon seit einigen Jahren der Wunschpartner für die Nutzung dieser Flächen. "Aber wir waren bisher noch nicht soweit", erklärt Firmen-Senior und -Gründer, Bäckermeister Udo Raisch. Aktuell stehe im Unternehmen der Generations-Übergang an – die Kinder Matthias, Maximilian (der aktuelle Brot-Weltmeister) und Lena würden die Leitung des Betriebs mit aktuell 19 Verkaufsstellen und rund 280 Mitarbeitern sukzessive übernehmen. Alle drei seien mittlerweile soweit, die ehrgeizige Expansions-Strategie des Unternehmens fortzuführen. Entsprechend würden vor Rohrdorf auch noch drei weitere, neue Standorte im Kreis Calw (unter anderem in Neubulach) und dem angrenzenden Kreis Böblingen (in Dagersheim, ein Stadtteil von Böblingen) eröffnet.

Mit Gastronomie-Bereich