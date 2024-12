Mobilität in Balingen Wie läuft es mit dem Car-Sharing am Bahnhof?

380 Stationen für E-Autos zum Car-Sharing betreibt die Firma Deer bundesweit – einen in Balingen. Der Ladepunkt am Bahnhof ist der einzige im Landkreis. Wie kommt das geteilte E-Auto bei den Nutzern an?