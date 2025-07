Wegen eines Wasserrohrbruches wird die Schmiechastraße in Höhe Schlossbergcenter ab Montag, 14. Juli, halbseitig gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Freitag, 18. Juli. Gesperrt wird der Verkehr in nördlicher Fahrtrichtung – also in Richtung Tailfingen.

Autofahrer werden bereits in der Unteren Vorstadt über die Poststraße umgeleitet; der Anliegerverkehr bleibt möglich bis einschließlich Einmündung innere Schmiechastraße. Der Verkehr in Richtung Osttangente/Sigmaringer Straße wird an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.