Ein Rohrbruch in der Versorgungsleitung hat Sonntagnachmittag in Lahr eine Überschwemmung verursacht.

In der Scheerbachstraße sprudelte das Wasser am Nachmittag aus dem Asphalt der Straße hervor, wie die Nachrichtenagentur Einsatz-Report 24 vermeldete. Die Ursache war auf einen Wasserrohrbruch zurückzuführen. Die Feuerwehr rückte an, sperrte die Straße ab. Auch der Versorger Badenova eilte vor Ort. Zur Behebung der Störung musste im Wohngebiet das Wasser abgestellt werden.

Wie es zum Rohrbruch kommen konnte, war am Sonntagnachmittag noch unklar.