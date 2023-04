Ein Rohrbruch legt seit Donnerstagabend die Wasserversorgung in Teilen von Peterzell lahm. Etwa zehn Haushalte sind betroffen.

Seit Donnerstagabend haben etwa zehn Haushalte in der Peterzeller Bärlochtalstraße kein Wasser mehr. Stattdessen lief das kostbare Nass zunächst über die Straße – mittlerweile ist die Versorgung vorübergehend abgestellt. Grund ist ein Wasserrohrbruch, wie Patrick Gaus von der Aquavilla, welche die kommunale Wasserversorgung in St. Georgen betreibt, am Freitagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion berichtet.

Wasser sprudelt infolge des Rohrbruchs aus einem Schlauch. Foto: Helen Moser

Kurz vor 21 Uhr hätten Anwohner das Problem am Donnerstagabend bemerkt und die Aquavilla verständigt, sagt Gaus. „Wie kleine Springbrunnen kam es hier überall aus dem Boden“, sagt eine Anwohnerin am Freitagmorgen im Gespräch mit unserer Redaktion. „Auf der Straße standen etwa fünf Zentimeter Wasser“, erklärt Gaus. „Es hat ausgesehen wie in Venedig“, kommentierte daher eine Anwohnerin. Infolge des Druckverlusts kam aus den Wasserhähnen der Anwohner dafür kaum mehr etwas.

Anwohner legen Wasservorräte an

Kurz nach der Meldung seien Mitarbeiter des Unternehmens vor Ort gewesen, um die Anwohner zu informieren, erklärt Gaus. Die Feuerwehr habe zudem zeitnah am Donnerstagabend die Wasserversorgung abgedreht, um eine Reparatur der Schadstelle zu ermöglichen, und die Stelle abzusichern. Eine Reparatur des Schadens wurde auf den kommenden Morgen verschoben, „weil es schon spät war“, wie Gaus sagt. Kurzzeitig, fügt er hinzu, habe man deshalb den Wasserdruck wieder erhöht, damit die Anwohner sich Wasservorräte anlegen konnten.

Schaden soll am Freitag noch behoben werden

Früh am Freitagmorgen begannen dann die Arbeiten, um den Schaden zu orten und zu beheben. Zunächst musste zur Leitung hinuntergegraben werden. So klaffte am Freitagmorgen ein Loch in der Bärlochtalstraße. Arbeiter sind vor Ort, um die schadhafte Stelle im Rohr auszuwechseln. Gaus geht davon aus, dass der Rohrbruch im Laufe des Nachmittags wieder gekittet sein wird. „Der Schaden wird auf jeden Fall heute noch behoben“, ist Gaus sich sicher.

Das betroffene Wasserrohr sei nicht sonderlich groß, sondern als DN80-Rohr ein eher „mittelgroßes Kaliber“, wie Gaus sagt. „Die Teile haben wir standardmäßig am Lager“, weshalb die Reparatur nicht allzu viel Zeit verschlingen sollte. Für die Aquavilla handelt es sich Gaus zufolge dennoch um einen recht großen Schaden: Rund 100 Kubikmeter Wasser traten in der Stunde aus dem Rohr aus. „Aber von einem Szenario wie vor Kurzem in Schwenningen sind wir da noch weit entfernt.“