Rohrbruch bei Rasthöfen: Stadt Mahlberg will mit Drohnen nach dem Leck in der Wasserleitung suchen

Wo ist das Leck in der Wasserleitung der Mahlberger Rasthöfe? Antworten sollen nun aus der Luft kommen. Klar ist: In Zukunft müssen neue Rohre her – auf Kosten der Bahn.
Nach einem Wasserrohrbruch waren die beiden Rasthöfe Mahlberg Ost und West an der Autobahn 5 und ein Aussiedlerhof mehrere Tage lang von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten (wir berichteten). Nun konnte Bürgermeister Dietmar Benz in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag berichten: Mittlerweile ist eine provisorische Leitung aus Kunststoffrohren verlegt worden und in Betrieb. Am Montag sei nach einer Untersuchung die Nachricht eingegangen, dass das Wasser aus den PE-Rohren einwandfrei sei und der Trinkwasserverordnung entspreche. Am Dienstag konnten die Raststätten den normalen Betrieb wieder aufnehmen. Zwischenzeitlich waren nur die Tankstellen offen.