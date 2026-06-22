Roggenbachhalle eingeweiht: Schriftzug wird enthüllt
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Handball-Chef Gernot Lay (links) und Bürgermeister Dirk Harscher enthüllen den Schriftzug Roggenbachhalle. Foto: Wolfgang Grether

Die Schopfheimer Sporthalle auf dem Schulcampus ziert nun der Schriftzug Roggenbachhalle. Der Name erinnert an das alte Schopfheimer Adelsgeschlecht der Freiherren von Roggenbach.

Roggenbachhalle, den Namen der im März 2023 fertiggestellten Halle in Schopfheim beschloss der Gemeinderat schon am 15. Juli 2024. Die Baugenehmigung für die Halle, Teil des neuen Schulcampus, lag im Juni 2018 vor. Auf diese Daten ging Bürgermeister Dirk Harscher bei der Enthüllung des Hallen-Logos am vergangenen Samstag ein. Die Rohbauarbeiten begannen im Herbst 2020, das Richtfest fand am 15. April 2021 statt. Nach der Fertigstellung der neuen Halle folgte im Juni 2023 der Abbruch der alten Halle. Angebaut ist mittlerweile beim Neubau auch ein Jugendzentrum, das seit zwei Jahren fertig ist.

 

Halle kostet 14,5 Millionen Euro

Ein großes Lob ging im Rückblick an den ehemaligen Vorstand der Handballer, Gernot Lay. „Er hat nicht gefordert, sondern gefördert“, so die Worte von Dirk Harscher für den Mitplaner aus dem Verein mit der höchsten Hallenpräsenz. Gekostet hat die Konstruktion rund 14,5 Millionen Euro. Sie ist eingebettet in den neuen Schulcampus, für den rund 40 Millionen Euro auszugeben sind. Harscher hofft auf Gesamtkosten, die mit einer Drei beginnen, also knapp unter den genannten 40 Millionen liegen.

Handballer feiern Jubiläum zum Hundertjährigen

Vor dem Schriftzug "Roggenbachhalle" (von links): Andreas Pohl, Dirk Harscher und Gernot Lay Foto: Wolfgang Grether

Die Enthüllung des Schriftzuges, eingebettet in die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Handballer, gelang den beiden Mitstreitern für das Projekt Halle im Schulcampus, Dirk Harscher und Gernot Lay, perfekt. Fast synchron ließen sie die Deckfolie über dem Logo zum Boden gleiten und offenbarten den zahlreichen Besuchern das Hallenschild mit dem für Schopfheim geschichtlich großen Namen Roggenbach.

 