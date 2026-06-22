Roggenbachhalle eingeweiht: Schriftzug wird enthüllt

1 Handball-Chef Gernot Lay (links) und Bürgermeister Dirk Harscher enthüllen den Schriftzug Roggenbachhalle. Foto: Wolfgang Grether Die Schopfheimer Sporthalle auf dem Schulcampus ziert nun der Schriftzug Roggenbachhalle. Der Name erinnert an das alte Schopfheimer Adelsgeschlecht der Freiherren von Roggenbach.







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Roggenbachhalle, den Namen der im März 2023 fertiggestellten Halle in Schopfheim beschloss der Gemeinderat schon am 15. Juli 2024. Die Baugenehmigung für die Halle, Teil des neuen Schulcampus, lag im Juni 2018 vor. Auf diese Daten ging Bürgermeister Dirk Harscher bei der Enthüllung des Hallen-Logos am vergangenen Samstag ein. Die Rohbauarbeiten begannen im Herbst 2020, das Richtfest fand am 15. April 2021 statt. Nach der Fertigstellung der neuen Halle folgte im Juni 2023 der Abbruch der alten Halle. Angebaut ist mittlerweile beim Neubau auch ein Jugendzentrum, das seit zwei Jahren fertig ist.