Rofu Kinderland: So geht es mit der Filiale in Pfalzgrafenweiler weiter

Drei Monate nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung hat Rofu eine Investorenvereinbarung abgeschlossen. Was das für die Filiale in Pfalzgrafenweiler bedeutet.
Erst im Januar hatte der Spielwarenhändler Rofu Kinderland Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Jetzt verkündet das Unternehmen in einer Pressemitteilung, dass es eine Investorenvereinbarung abgeschlossen hat. „Zusammen mit einer Investorengruppe werden die Voraussetzungen geschaffen, um Rofu finanziell zukunftsfähig und wirtschaftlich aufzustellen“, heißt es darin. Der Kaufvertrag sei bereits unterzeichnet worden.