Röttelnbund Lörrach: Seit 100 Jahren die Herren von Rötteln

Der Röttelnbund feiert im Jahr 2026 sein hundertjähriges Bestehen mit einer Vielzahl an Führungen und einer historischen Ausstellung auf der Burg.

Vor genau hundert Jahren, am 25. Januar 1926, trafen sich die Honoratioren von Haagen im damaligen Gasthaus an der Wiese und gründeten den Röttelnbund. Ihr Ziel: Sie wollten die Burg Rötteln, die im Jahr 1678 im holländischen Erbfolgekrieg zerstört worden war, wieder instand setzen und pflegen. Persönlichkeiten wie der Maler Adolf Glattacker und der damalige Bürgermeister von Haagen Walter Gimpel senior waren bei der Gründung dabei. Dies berichtete der Vereinsvorsitzende und Burgvogt Uwe Gimpel bei einem Pressegespräch am Montag.

Der Röttelnbund pflegt die Burg seit hundert Jahren Der Instandhaltung und Pflege der Burg widmet sich der Röttelnbund bis heute. Die Arbeitsgruppe trifft sich jeden Samstag, auch jetzt im Winter. In fast 6000 Arbeitsstunden pro Jahr reparieren die Männer und Frauen Schäden im Mauerwerk, entfernen wucherndes Unterholz, räumen weggeworfenen Müll weg, verwirklichen Projekte wie die Neuanlage des Burggartens. Für die Besucher betreibt der Röttelnbund außerdem ein kleines Burgmuseum, bietet Führungen an, organisiert auf Wunsch Kindergeburtstage und Sektempfänge für Hochzeiten auf der Burg und anderes mehr.

Jedes Jahr zieht die Burg rund 50 000 Besucher an, im Sommer, aber auch zwischen Weihnachten und Neujahr viele Touristen, sagt Gimpel und erwähnt die gute Zusammenarbeit mit dem Stadttourismus. Wegen des hohen Arbeitspensums wolle man im Jubiläumsjahr keine Feierlichkeiten organisieren, erklärt der Burgvogt. Vielmehr wolle man mit kleineren Veranstaltungen im gesamten Jahr dazu einladen, „dass die Menschen wieder den Weg auf die Burg finden, vor allem die hiesige Bevölkerung.“

Vielfältiges Jubiläumsprogramm

Das Jubiläums-Programm startet am 21. Februar mit dem Fasnachtsfeuer. Zweimal lädt der Röttelnbund zu den beliebten Rundgängen mit dem Burgwächter ein (20. März, 9. Oktober). Mittelalterliches Treiben herrscht auch bei anderen Veranstaltungen. Am 25. und 26. April laden die Bogenschützen vom „Long Bow Team Minseln“ zum 3D-Jagdturnier rund um die Burg ein. Die Basler Schaukampftruppe „Bunter Haufen“ schlägt ihr Lager am 29. bis 31. Mai zum öffentlichen Training mit Zelten und Ritterrüstungen auf. Am 27. September, wenn die Truppe nochmals kommt, feiern Haagen und das elsässische Village Neuf ihr Jumelagefest auf der Burg. Die Ausstellung über die Bauernkriege läuft noch bis Ende Februar.

Auch den Verein, der sich seit hundert Jahren um die Burg kümmert, können Besucher näher kennen lernen: am 17. Mai stellt der Röttenbund seine Entwicklung in einer szenischen Sonderführung dar. Hinter die Kulissen der Vereinsarbeit schauen kann man bei einer Sonderführung zum Tag des offenen Denkmals am 13. September. Der Hock zum ersten Mai und ein Festakt mit geladenen Gästen, runden das Jubiläumsprogramm ab. Die Burgfestspiele Rötten werden, auch das erwähnt Gimpel, im Jubiläumssommer das Drama „Der Glöckner von Notre Dame“ aufführen.

Einige Veranstaltungen dürften Fans der Burg Rötten aus normalen Jahresprogrammen kennen. Im Jubiläumsjahr gibt es aber auch zwei Höhepunkte: Am 26. März startet die Wanderausstellung „Spuren, Schätze, Sagen - die Burgen am Oberrein“ im Museum auf Rötteln. Die Ausstellung beruht auf Ausgrabungen und historischen Forschungen auf Burg Rötteln, auf der elsässischen Ödenburg sowie in Rheinland-Pfalz im Rahmen eines Interreg-Projektes. Sie umfasst Objekte aus dem mittelalterlichen Alltag, Mythen über die Burgen am Oberrhein, ein interaktive Medienangebot über Burgen für Kinder und vieles mehr.

Am 11. April weiht der Röttelnbund außerdem den neu gestalteten Burggarten ein. Die Aktiven haben dafür Beete gemauert, mit stilechten Flechtzäunen versehen, Tonnen von Erde bewegt. Auf Grundlage von monatelangen Recherchen von Heiner Mues wird der Garten bepflanzt: mit mittelalterlichem Gemüse, mit Heilpflanzen, darunter Frauenheilkräuter, und Gewürzkräutern.