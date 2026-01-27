Röttelnbund Lörrach: Seit 100 Jahren die Herren von Rötteln

Der Röttelnbund feiert im Jahr 2026 sein hundertjähriges Bestehen mit einer Vielzahl an Führungen und einer historischen Ausstellung auf der Burg.
Vor genau hundert Jahren, am 25. Januar 1926, trafen sich die Honoratioren von Haagen im damaligen Gasthaus an der Wiese und gründeten den Röttelnbund. Ihr Ziel: Sie wollten die Burg Rötteln, die im Jahr 1678 im holländischen Erbfolgekrieg zerstört worden war, wieder instand setzen und pflegen. Persönlichkeiten wie der Maler Adolf Glattacker und der damalige Bürgermeister von Haagen Walter Gimpel senior waren bei der Gründung dabei. Dies berichtete der Vereinsvorsitzende und Burgvogt Uwe Gimpel bei einem Pressegespräch am Montag.