Der Vereinsring Rötenberg und seine Mitgliedsvereine laden vom 11. bis 13. Juli zum 19. Dorffest ein. In der Rötenbachstraße wird gesellig gefeiert und an das römische Erbe erinnert.

Das erste Rötenberger Dorffest fand 1987 statt, weitere im zweijährigen Rhythmus mit Aichhalden. 2021 fiel es wegen der Corona-Pandemie aus. Nun richtet der Vereinsrings mit neun Vereinen die 19. Auflage aus.

Zusammen werden sie auch diesmal wieder dafür sorgen, dass es den Besuchern in der Festmeile entlang der Rötenbachstraße an nichts fehlen wird und sie drei Tage lang neben Spaß und Unterhaltung eine kulinarische Vielfalt in geselliger Runde genießen können.

Den Vorbereitungen für dieses Familien-Dorffest vorausgegangen waren mehrere Sitzungen, in denen sich der Vereinsring mit den teilnehmenden Vereinen besprach.

Der Fassanstich zum offiziellen Festbeginn wird wieder beim historischen Römerportal stattfinden.

Zählen der Schläge am Fass

Bei dieser feucht-fröhlichen Zeremonie werden immer gerne die Schläge von Bürgermeister Michael Lehrer für den Bieranstich gezählt. So brauchte er 2023 geschätzt 20 Schläge, bis der Gerstensaft zuerst auf den Asphalt und dann in die Bierkrüge floss. Als Grund wurde die lange Pause wegen Corona vermutet, denn 2019 war das Fässle schon nach vier Schlägen angezapft.

Bevor der Schultes am Freitagabend gegen 18 Uhr jedoch den Holzhammer schwingt, wird der Musikverein Rötenberg traditionell „die Sabinerinnen und Römer“ mit festlicher Marschmusik vors Portal führen und der Schützenverein „Hubertus“ Aichhalden das Dorffest mit Salutschüssen für die neun Vereine begrüßen.

Über das ganze Wochenende bieten der Musikverein und das Akkordeonorchester Aichhalden-Rötenberg in ihren Hütten und Buden musikalische Unterhaltung.

Neben Kinderkarussell und Kinderschminken gibt es am Sonntag noch ein spezielles Kinderprogramm.

Kinder werden zu Römern

Jedes Kind kann selbst ein kleiner Römer werden und bei der Kinder-Römer-Rallye mitmachen. Der Nachwuchs kann sich hierzu bei allen teilnehmenden Vereinen anmelden.

Gleich nach dem Fassanstich werden die Vereine an ihren Ständen und Hütten bewirten.

Sonntags lockt Gottesdienst

Am Samstag geht der Festbetrieb ab 16 Uhr weiter und am Sonntag nach einem ökumenischen Gottesdienst (Beginn 10 Uhr) in der Festmitte mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr.

Die Preisverlosung des Kinderprogramms „Römer Rallye“ erfolgt am Sonntag gegen 16.45 Uhr und ab 17 Uhr findet die große Verlosung der Tombola statt. Die Gewinne gibt es direkt vor Ort, sie können bis zum 4. August 20025 auch in der Ortsverwaltung Rötenberg abgeholt werden.

Die Gewinnnummern werden nach Ende des Dorffests auf der Gemeinde-Homepage und in den Social-Media-Kanälen des Vereinsrings veröffentlicht.