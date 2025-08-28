„Röte II“ in Mötzingen: Bislang keine Sprengungen erforderlich

Die Erschließungsarbeiten im Mötzinger Baugebiet „Röte II“ gehen planmäßig voran. Bislang musste entgegen den Erwartungen auch noch nicht gesprengt werden.
Die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „Röte II“ verlaufen planmäßig. Wie Mareike Merx von der mit der Erschließung beauftragen Firma RBS Wave mitteilte, sei zum jetzigen Zeitpunkt, entgegen der ursprünglichen Erwartungen, keine Sprengung im Rahmen der Erschließung erforderlich geworden. Die Gemeinde hatte nach den Erfahrung mit der Erschließung des Baugebiets „Röte“ und den damaligen Sprengungen, die zu Klagen wegen reklamierter Schäden führte, im Vorfeld den Zustand einiger Gebäude festgehalten.