Nach 30 Jahren, in denen Cornelia und Thomas Engler als Pächter das „Rössle“ in Hertingen zu einer beliebten gastronomischen Adresse gemacht haben, hören sie „schweren Herzens“ auf.

Das Markgräfler Traditionshaus, das seit 1828 eine Wirtschaft ist, hat noch bis Sonntag, 27. Juli, geöffnet, dann macht das Gastronomenpaar Schluss. Was aus dem „Rössle“ wird, steht noch nicht fest. Denn der Eigentümer will den historischen Landgasthof verkaufen.

Und wie die Zukunft der Wirtsleute aussehen wird, ist auch noch offen: „Erst müssen wir den Kopf für Neues frei bekommen, dann sehen wir weiter. Wo Türen zugehen, gehen welche auch wieder auf“, betont Cornelia Engler im Gespräch mit unserer Zeitung. Fest steht nur, dass sie und ihr Mann von Hertingen nach Heitersheim, den Heimatort von Thomas Engler, ziehen werden.

Lesen Sie auch

Leicht ist dem „Rössle“-Wirtsehepaar die Entscheidung nach so vielen und erfolgreichen Jahren nicht gefallen. Doch bevor der 57-jährige Koch und die 56-jährige Restaurantfachfrau und Köchin Raubbau an ihrer Gesundheit betreiben, wie sie sagen, haben sie sich zum Rückzug und zu einem neuen Lebensabschnitt entschlossen.

Denn seit Corona, sagt Cornelia Engler, habe die körperliche Belastung stark zugenommen, weil während der Pandemie das Gastronomenpaar sechs von durchschnittlich zehn Mitarbeitern verloren hat. Dies bedeutete seither einen enormen zusätzlichen Aufwand, um die personellen Lücken schließen zu können.

Der traditionsreiche Landgasthof „Rössle“ in Hertingen soll verkauft werden. Foto: Siegfried Feuchter

Während Thomas Engler stark in der Küche gefordert ist, leitet seine Frau den Service des Landgasthofs mit seinen 40 Plätzen im Innern und 30 Plätzen auf der überdachten Terrasse. Zuweilen, wenn die Engpässe besonders gravierend waren, haben auch die beiden Töchter des Ehepaars und die Mutter des Küchenchefs ausgeholfen. Der Personalmangel („Wer will noch an den Wochenenden und abends arbeiten?“) ist zwar der Hauptgrund für den Rückzug, doch als weitere Erschwernisse seien die Bürokratie sowie immer wieder neue Bestimmungen und Auflagen hinzugekommen.

Es blieb nicht viel Freizeit übrig

Und an den Ruhetagen mussten Büroarbeiten, Wäsche gewaschen und eingekauft werden. Freizeit blieb da nicht viel übrig. „Wir haben eine sehr schöne Zeit hier gehabt. Doch Corona hat schon viel verändert“, bilanziert das Wirtsehepaar.

„Es werden noch viele Tränen fließen, bis wir die Tür endgültig abschließen. Aber das gehört dazu, denn Abschied tut immer weh“, sagt Cornelia Engler, die an die vielen treuen Stammgäste und Lieferanten zurückdenken wird. „Es gab so viele unvergessliche Momente in den 30 Jahren“, sagt die Wirtsfrau.

Country-Wochen: Idee aus Kanada

„Wenn die Gäste mit einem Lächeln rausgehen, dann war das für mich der schönste Augenblick“, meint die 56-Jährige und fügt hinzu: „Gastronomie ist mein Leben. Es ist ein enorm schöner Beruf, und man erfährt von den Gästen so manche spannende Lebens- und Leidensgeschichte.“ Sie und ihr Mann sind den Stammgästen auch dankbar für die Unterstützung in der schwierigen Zeit während der Pandemie.

Cornelia und Thomas Engler haben sich mit dem „Rössle“ einen guten Namen erarbeitet. Ein Renner waren während der Wintermonate die Country-Wochen. Diese Idee hat das Wirtsehepaar aus Kanada mitgebracht, wo es ein Jahr beruflich tätig war.

Feuerwehr- und Bisonsteak auf der Karte

Lag anfänglich während der Country-Wochen Stroh auf dem Boden der rustikalen Wirtsstube, waren es dann Erdnussschalen. Ein Hit auf der Speisekarte sind das Feuerwehr- und Bisonsteak, während zu den Klassikern die „Rössle“-Rösti mit Schweinesteak zählen. Übrigens: Wer noch Gutscheine hat, kann sie bis zum 27. Juli einlösen.

Flohmarkt und Haushaltsauflösung

Verkauf:

Wenn Cornelia und Thomas Engler am Sonntagabend, 27. Juli, die Gasthaustür für immer zuschließen, werden sie ein paar Tage später, vom 5. bis 7. August jeweils von 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung, einen Flohmarkt veranstalten und ihr gastronomisches Inventar – von Küchengeräten übers Geschirr bis hin zu Kaffeemaschine, Tischdecken, Bügelmaschine und einiges mehr – zum Kauf anbieten. Und vom 7. bis 9. August, ebenfalls von 14 bis 18 Uhr, gibt es eine Haushaltsauflösung. Sämtliche Möbel, Gläser, Lampen, Dekoartikel und Garderobe werden dabei verkauft.