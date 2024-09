Rösler und Iko in Haiterbach: Ausdruck von Hoffnung und Sehnsucht

Rösler und Iko in Haiterbach

1 Iko kommt aus Nigeria. Foto: Iko

Sie versprechen musikalische Lebensfreude: Iko und Hagen Rösler sind zu Besuch in Haiterbach. Sie treten bei einem Konzert am 18. September in der evangelischen Laurentiuskirche auf.









Kaum etwas ist vergleichbar mit der unbändigen Lebensfreude, dem Tiefgang und dem Glauben, der in der nigerianischen Gospelmusik steckt. Davon kann man sich am Mittwoch, 18. September ab 19 Uhr in der evangelischen Laurentiuskirche Haiterbach beim Doppelkonzert des nigerianischen Gospel Trios um den Gospelsänger Iko aus Nigeria und dem Songwriter Hagen Rösler. überzeugen