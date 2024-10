Römisches Museum in Stein: Brandpfeile fliegen durch die Nacht

1 Schlachtengetümmel im römischen Freilichtmuseum bei Stein. Foto: christoph schoder/christoph schoder

Als letzte große Freiluftveranstaltung in dieser Saison war im Römischen Freilichtmuseum in Stein das populäre „Römer im Schein der Fackeln“ angesagt. Auf die besucher wartete en hochkarätiges Programm.









Der Verein für römische Geschichtsdarstellung mit insbesondere der Darstellung eines römischen Legionsstabes „Raetici Roman“ eröffnete die zweitägige Veranstaltung am Samstagnachmittag mit einer römischen Weihzeremonie. Die Römergruppe „Numerus Brittonum“ vollführte an beiden Tagen Exerzierübungen, Hagen Pätzold gab in Form von Erklärkonzerten an beiden Tagen Einblicke darin, welche Instrumente bei Abendgesellschaften und Gladiatorenkämpfen zum Einsatz kamen. „Ludus Sumelocennae“ stellte die Welt der Gladiatoren vor, eine römische Modenschau und römische Fluchzeremonie gab es mit „Raetici Romani“, Heeresweihe und Fahneneid stellten die Italiener von „Legio IV Ferrat“ dar. Zudem zeigte Julia Weber und ihr Team eine Feuershow und am Samstagabend fand ein kleiner Fackel-Umzug statt.