Am kommenden Wochenende, 6. und 7. Juli, stehen Erfindungen in Hechingen-Stein im Vordergrund. Ein Überblick über das Programm.

Im Römischen Freilichtmuseum Stein stehen am kommenden Wochenende am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, die Entdeckertage auf dem Programm. Je von 10 bis 17 Uhr bietet sich ein magisches Erlebnis für die ganze Familie. Das teilt das Veranstaltungsteam mit.

Wie kam es zu der Idee mit den Entdeckertagen? Wer in den vergangenen Jahren am ersten Juliwochenende das Römische Freilichtmuseum Hechingen-Stein besucht hat, konnte Damen in prächtigen viktorianischen Kleidern und Herren, die im Vorbeigehen höflich ihren Zylinder zum Gruße hoben, begutachten. Wer mit ihnen ins Plaudern kam, konnte in die Welt des Jules Verne und in das 19. Jahrhundert eintauchen, in der die Technik auf Dampfmaschinen beruhte. Besucher waren sozusagen mittendrin im Steampunkpicknick.

19. Jahrhundert im Vordergrund

Die Steamer bezeichnen sich als Entdecker, und so entstand im Veranstaltungsteam des Römischen Freilichtmuseums die Idee, dieses Jahr Anfang Juli Entdeckertage auszurufen. Gerade das 19. Jahrhundert stehe für Erfindungen und den Aufbruch in ein neues Zeitalter. Man denke an die Fahrt von Bertha Benz nach Pforzheim oder den ersten Flug der Gebrüder Wright. Auch für die Archäologie war es eine wichtige Zeit. Howard Carter entdeckte das Grab von Tutanchamun und Heinrich Schliemann Troja.

Zauberkünstler auf dem Entdeckermarkt

Besucher sind daher am Wochenende des 6. und 7. Juli eingeladen, auf Entdeckungsreise zu gehen. Die Reise führt von der römischen Geschichte bis in die heutige Zeit.

Wer am Solarium Augusti innehält, kann erfahren, wie die Römer die Zeit gemessen haben und trifft auch auf die Gutsherrin Quintilla, die vom Reisen und dem Leben in der Villa berichtet. Es kann auch mit Gladiatoren gefachsimpelt werden, welche Ausrüstung für ihren nächsten Kampf die geeignete ist – und sie zu einem Trainingskampf überreden.

Der 1. Vorsitzende Gerd Schollian berichtet zudem von der Entdeckung der Villa. Beim Schlendern über den Entdeckermarkt kann man sich ebenso verzaubern lassen – wie beispielsweise von Zauberkünstlern oder Hagen Pätzold, der Instrumente von der Antike bis zur Gegenwart nicht nur erklärt, sondern auch vorspielt. Das Teeduell der Steampunks und die Reitvorführung mit Julia Weber bietet einen weiteren Höhepunkt.

Der Eintritt kostet für Erwachsene zehn Euro, ermäßigt acht Euro und für Familien 25 Euro.